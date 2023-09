Zpěvák Pavel Callta promluvil o smrti rodičů: Nejdřív mu rakovina vzala maminku, nedlouho poté odešel i táta

Pavel Callta Česká televize

Ve svých písních se často odráží i téma předčasného odchodu rodičů. Když mu bylo osmnáct, maminka onemocněla rakovinou a bojovala s ní čtyři roky. „Šla na operaci, vypadalo to dobře, pak šla na chemoterapie a dostala se z toho. Za půl roku ji to zase dohnalo, vytvořilo se tam další ložisko a zjistili, že má nemoc pořád. Musela znovu absolvovat kolečko chemoterapií, vozil jsem ji na ně do nemocnice,“ svěřil se v pořadu 13. komnata zpěvák s tím, že maminka po řadě chemoterapií začala inklinovat k alternativním metodám léčby.

„Když měla tu alternativní metodu, tak to pak šlo hodně z kopce, už nemohla být doma, ale v nemocnici, kde se o ni permanentně někdo staral. V té době za ní začala chodit paní, co čte z bible a v té době mamka začala věřit na Boha a na víru, která by ji mohla uzdravit,“ prozradil zpěvák s tím, že si nikdy nepřipouštěl, že by maminka mohla odejít.

„Vůbec jsem nebral v potaz, že by mamka mohla umřít. Odmítal jsem to. Věděl jsem, že to není možný, že pomůže víra a že se stane zázrak,“ řekl Pavel Callta, který si dva roky po smrti maminky musel projít další ohromnou bolestí.



Zemřel i jeho táta, který odešel dobrovolně. „Začal být na nervy, dostal se do dluhů, napůjčoval si peníze, bál se, že jdou po něm mafiáni, obchodoval s Albánií, Itálii, byl paranoidní,“ svěřil se zpěvák s tím, že tátovi radil navštívit psychologa a o svých problémech si popovídat, podobnou pomoc však odmítal.

„Neviděl východisko a neviděl ty lidi, co ho mají rádi, já mu rozumím, někdy člověk zažije takový stav, že mu přijde vše ztracené, táta to viděl v tom nejextrémnějším případě,“ řekl Pavel Callta, který byl na otce poté, co se oběsil, naštvaný. „Trvalo to nějakou dobu, než jsem to zpracoval, člověk musí přijmout život takový jaký je,“ svěřil se zpěvák s tím, že mu pomohlo pracovní nasazení, hudba, ale také terapie, na které chodil. ■