Hulič Eddie z Ulice dospěl: Vrátil se jako učitel, i tak vypadá na pětadvacet. Herci je 41 a má dva kluky

Jiří Panzner se cítí dobře na chalupě při práci v přírodě. Herminapress

„Návrat to byl krásný, mezi své a do prostředí, které jsem deset let znal. Bylo to jako se vrátit domů z tábora,“ řekl Super.cz Panzner. Při zmínce o věku, že působí mladistvě, se směje. „Mám říkat, kolik mi je? Jedenačtyřicet.“

Jeho postavě nechybí elán a chuť vyučovat tělocvik a zeměpis, což Eddie i vystudoval. V minulosti si prošel i různými vztahy, dosud však žádnou ženu po svém boku nemá. I když to vypadá na návrat k Magdě (Veronika Čermák Macková), bývalé lásce.

Jiří má rodinu a dva syny, ale soukromí si chrání a nechce o něm mluvit. Nám prozradil, jak si užil léto. „Krásně, na chalupě u Telče. Odpočíval jsem, nehrál, takže ideálně.“ Nejvíc si odpočine při různých zahradních pracích. „Baví mě řezání a štípání dřeva, sekání trávy, při tom si krásně čistím hlavu.“

Kromě toho je vášnivý fanoušek fotbalu a Sparty Praha. „Při zápasu nemůžu nic jiného dělat, ani nic konzumovat. Pekelně se soustředím, řvu a jsem nepříjemnej na ostatní. To jsou nervy, všichni musí z dosahu,“ se smíchem řekl Super.cz. ■