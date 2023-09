Je to hodně citlivé. Vincent Navrátil se vyjádřil k rozchodu své sestry Agáty a Jaromíra Soukupa

Vincent Navrátil se vyjádřil k rozchodu Agáty a Jaromíra. Své sestře je velkou oporou Super.cz

Českem už několik dní hýbe kauza rozchodu Agáty Hanychové (38) a Jaromíra Soukupa (54), kteří spolu mají několikaměsíční dcerku Rozárku. "Je to pravda, s Jaromírem jsme se rozešli," řekla v neděli Super.cz Agáta, která nejprve rozchod popírala s tím, že si od sebe se Soukupem potřebují odpočinout. Nakonec ale přiznala, že jim to nevyšlo.

Konec tohoto vztahu samozřejmě zamával i s Agátinou rodinou. Super.cz se nyní vyjádřil její bratr Vincent Navrátil. „Já to vnímám tak, že se rozešli a že je z toho smutná.“

Jako bratr se tak sestře snaží být co největší oporou. „Pokouším se být. Nevím, co mám říkat, je to citlivé téma. Myslím si, že i když se člověk snaží být hodný a snaží se nějak podporovat takhle veřejně, tak stejně dloubá do živého. Nejlepší bude, když budu mlčet, ať si to vyřeší mezi sebou. Já ji budu v soukromí podporovat,“ uzavřel Vincent Navrátil, se kterým jsme si povídali během natáčení show 7 pádů Honzy Dědka. ■