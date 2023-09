Po pádu, kdy skončil v ústavu, se dal do pořádku: Václav Neckář podpořil film o poruše, kterou trpěl po mrtvici

Václav Neckář podpořil film o poruše, kterou trpěl po mrtvici. Super.cz

S tím měl zpěvák problém po mrtvici, kterou prodělal. Musel se pak za pomoci blízkých naučit znovu mluvit i chodit. A i když už je relativně v pořádku, stále ho do společnosti a také na koncerty doprovází bratr Jan.

Na pódiu ovšem řádí jako zamlada, dokonce si i zatančí, jak mohli vidět například před týdnem diváci festivalu Soundtrack Poděbrady. Vypadá to, že po pádu, kdy musel nějaký čas strávit v rehabilitačním ústavu, se dal znovu do kupy. "V pátek jedu zase do Uherského Hradiště a v říjnu budeme zase hrát," vypočítal by Václav Neckář všechny termíny koncertů snad do konce roku.

"Vašek si pamatuje všechny ty termíny, já bych to zkrátil. Prostě děláme, co můžeme," doplnil jeho bratr Jan. "Snažíme se," dodal Václav s tím, že samozřejmě doma trochu cvičí a na pódiu se prý rozskáče podle situace. "Písně, které zpívá už dlouho, opravdu zná. Akorát ty texty si musí ohlídat," uzavřel Jan Neckář. ■