Hudební idol požádal o rozvod s hvězdou Hry o trůny. ‚Sansa‘ se po narození dětí cítí v pasti a raději chodí na party

Sophii Turner a Joemu Jonasovi to nevyšlo. Budou se rozvádět. Profimedia.cz

„Sophie má pocit, že se teprve rozkoukává z toho, jaký je život a realita. Stala se slavnou ve velmi mladém věku, pak se vdala a měla děti. Nikdy nezažila to typické dospívání, kdy by se jen bezstarostně bavila s přáteli. Má pocit, že se její život po Hře o trůny zastavil, stejně jako její osobní život. Od té doby, co přišly děti, se cítí v pasti. Je jedinou osobou v její úzkém okruhu přátel, která je vdaná a má děti,“ nechala se slyšet její přítelkyně.

Zpěvák z kapely Jonas Brothers se prý pokoušel manželství zachránit, ale ona raději čím dál častěji dávala přednost večírkům a divokým party. Žádost o rozvod podle zahraničních zdrojů viděl jako poslední možnost a to nejlepší, co může udělat pro jejich dvě dcery. Dvojice společně vychovává tříletou a roční holčičku.

Právě rozdílný přístup k rodinnému životu měl být hlavním důvodem jejich odloučení. Zatímco Joe je spíš domácký typ, Sophie poslední dobou trávila spoustu času na nočních tazích. Zpěvák se měl dokonce téměř sám starat o dcery, a to i přesto, že momentálně s kapelou podnikají velké turné. ■