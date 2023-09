Ze syna Sandry Novákové roste šikovný herec. V drsné seriálové scéně hrál kluka, o kterého se tahá opilá matka

Syn Sandry Novákové si zahrál v seriálu Pod hladinou. FTV Prima

A stejně jako v ZOO, i tady hraje Sandra Nováková, byť ne jeho maminku. Na syna ale během natáčení nedohlíží.

„Hraje lehce týraného syna Lenky Zahradnické a bylo o něj na place skvěle postaráno. Doma se učíme texty, ale na place má svoje koordinátorky z A-castingu, Lenku a Jitku. Ty s ním pracují – a já jim do toho raději moc nezasahuji. Mikuláš je velice vycepovaný, a kdyby se mu to třeba nepovedlo, tak to pak není na mě. Je to lepší,“ směje se Sandra a přiznává, že občas maminčina náruč přece jen zasáhnout musí. Na ukázku scény, kde se o něj tahá jeho opilá seriálová matka Lenka Zahradnická, se podívejte ve videu.

V seriálu ZOO už hraje Mikulášovu maminku jeho skutečná máma. „Je pro mě lepší, že se o něj někdo postará, když hraju, abych se i já mohla soustředit na práci. Zároveň agentura dohlíží i na to, aby pracoval správný počet hodin. Je to dítě, samozřejmě mu tedy občas dojde síla. Zničehonic je protivný a chvíli trvá, než pochopíte proč. Jestli je nervózní, unavený nebo mu došly cukry. Určitě se už stalo, že se mu moc nechtělo, tak jsem ho musela ukecávat. To k tomu ale patří a je to v pořádku,“ popisuje Nováková úskalí natáčení s malými dětmi.

Mikuláš je sice malým hercem, extrovertem ale není. „Paradoxně jsme my s manželem komedianti, zato Mikuláš je introvert. Někdy tu pozornost vyhledává, jindy mu stačí být jen sám se sebou. Myslím, že mu to prospěje, ale pokud zůstane u filmu, tak asi spíš za kamerou nebo bude psát. Má rád to dění za tím vším, tak uvidíme,“ uzavřela Nováková. ■