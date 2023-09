Nejen Emmu Smetana štvou reakce diváků na Elišku a Damiána: Co na ně říká představitelka princezny s ošklivou parukou?

Anežku Rusevovou trápí reakce na Elišku a Damiána, kde hraje princeznu. Super.cz

"Reakce mám různé, samozřejmě přátelé mi to úplně nezkritizovali. Celkově jsou reakce ostré, ale diváci většinou zatím viděli jen první díl. Za tím projektem si stojím, mám ho ráda," řekla Super.cz Anežka. "Dělám něco s nejlepším vědomím a svědomím. Když do projektu vstupujete, tak ne s tím, že to nebude dobré. Mrzí mě, když je někdo opravdu útočný a zlý," dodala.

Vizuál princezny není zrovna lichotivý, to je ale její součást. "Můžu prozradit, že takhle nebude vypadat celou dobu. Něco se z ní vyloupne a právě transformace téhle postavy mě od začátku bavila. Je napsaná jako fajn ženská, má pevné morální zásady a hodnoty, za nimi si stojí. To máme společné," míní.

To, že na hlavu nasazuje dost ošklivou paruku, která zrovna nelichotí rysům tváře, ovšem uznává. "Ale je to záměr, aby bylo co hrát. Ta figura má být i komická a samozřejmě si nemyslím, že jsem královna ze Sáby," krčila rameny. ■