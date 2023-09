Pro modeling je prý tlustá. Agentura odmítla herečku, která se pyšní pasem jako vosa

Herečka Vanda Chaloupková chtěla být dříve modelkou. Super.cz

Herečka Vanda Chaloupková (32) se pyšní dokonalou postavou. Její ploché bříško jí může zavádět hodně žen. Když nám ale prozradila, že chtěla být také modelkou a agenti jí v tomto případě zavřeli dveře kvůli tomu, že není dostatečně štíhlá, tak nám to vyrazilo dech.

„Když jsem přišla do Prahy, tak jsem se přihlásila do nějaké modelingové agentury a tam mi řekli, že bych musela zhubnout, a to mi přišlo už moc,“ prozradila Super.cz Vanda.

I tak ale díky herectví příležitostně k nějakému modelingu dojde. „Občas se k tomu člověk nachomejtne, když jsem herečka, tak třeba focení ve Varech. Vždy nějaké focení k natáčení. Ale já ráda fotím, fotím na place a mám radost, že se některé fotky použily k promu k jednomu filmu,“ doplnila Vanda Chaloupková, se kterou jsme si povídali na slavností premiéře komediálního seriálu Malá velká liga, který je k vidění na platformě Prima+. Kromě Vandy v seriálu uvidíte také Marka Němce (42) nebo Marka Lamboru (28) a další oblíbené známé tváře. ■