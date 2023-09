To je pohled: Zamilovaná hvězda Primy vystavila na odiv své ploché bříško a promluvila o partnerovi

Herečka Vanda Chaloupková promluvila o soukromí i o novém seriálu. Super.cz

S přítelem si dokonale rozumí například v plánování a rádi si vycházejí vstříc. Nehádají se tak, když přemýšlí, jak naloží s volným časem. „My se střídáme v tom, že vybíráme, kam by kdo chtěl jet. Jednou vybereš ty, jednou já. Já jsem pro cokoli, pro jakékoli dobrodružství. Říkám si třeba, že mě to nebude bavit, ale pak zjistím, že to bylo bezvadné. Nechávám se inspirovat partnerem,“ svěřila se zamilovaná Vanda Super.cz.

My jsme si s herečkou povídali na slavnostním promítání nového seriálu Malá velká liga, který je ke zhlédnutí na platformě Prima+. Jedná se o komediální seriál z fotbalového prostředí. V hlavních rolích kromě Vandy uvidíte Marka Němce či Marka Lamboru. Na premiéru dorazila herečka v přesně padnoucím topu, ve kterém vyniklo její štíhlé bříško. Když jsme tedy u tématu sport, jak si svou postavičku jako lusk udržuje? „Jím zdravě, cvičím, a když ne, tak mě bolí záda. Třicítka už je znát, člověk se musí hýbat. Dietu držím, jen když si překyselím organismus a je mi blbě, ale jinak hubnoucí dietu, tu ne,“ dodala se smíchem Vanda Chaloupková. ■