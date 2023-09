Naomi Campbell (53) sebevědomě kráčela po mole ve zcela průsvitných šatech bez podprsenky. Navrhla si je sama!

Naomi Campbell Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Naomi Campbell (53) ani po padesátce nepolevuje a i pětatřicet let po prvních úspěších v modelingu se stále drží na vrcholu. Názorně to předvedla v úterý během přehlídky značky PrettyLittleThing během newyorského týdne módy. Sebevědomě si kráčela po mole v šatech, které by se zřejmě většina padesátnic na sebe vzít ostýchala. To ovšem není případ Naomi, která si model dokonce sama navrhla...