Tajná svatba 3 měsíce po zásnubách na Maledivách: Český muzikant, který skládal pro hollywoodské trháky, má krásnou manželku

Hudební skladatel Karel Havlíček se oženil. Super.cz

Partnerku Adélu, která se věnuje mj. pořádání eventů, například pro MMA, požádal o ruku letos v květnu na Maledivách. "Byl to ten největší kýč a romantika, jaký si dokážete představit," usmíval se Karel, který z Los Angeles, kde na střídačku žil, definitivně přesídlil do Prahy, kde má i nahrávací studia. "Kamarádi teď jezdí z Los Angeles za mnou," vysvětlil.

Doma v Česku ho bude držet i manželství. Od zásnub ke svatbě totiž uplynuly jen tři měsíce. Své ano si řekli snoubenci minulý víkend v malostranském hotelu Augustin. "Byla to taková hezká svatba pro nejbližší přátele. Byla to velká výzva uspořádat to tak rychle, ale řekl jsem si, že není na co čekat," doplnil Karel, který prý ale do manželství nespěchal kvůli tomu, že by čekali s partnerkou přírůstek do rodiny. ■