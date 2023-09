Vrátilo se léto a Bára Nesvadbová vyrazila na plovárnu. Spisovatelka ukázala bezchybnou figuru v plavkách

Bára Nesvadbová na plovárně Foto: Super.cz/archiv B. Nesvadbové

Bára Nesvadbová se věnuje své práci, charitě, zvířatům a také dceři Bibianě, která už ovšem nejspíš odjela studovat do Dublinu klasickou literaturu, a tak má její máma najednou víc času jen pro sebe. A protože jsou první zářijové dny teplé, vyrazila spisovatelka k vodě. „Vrátilo se léto. A já mám volný odpoledne. Ve své podstatě nejraději mlčím u vody. Jasně, kámen u moře je lepší, nicméně Měchenická plovárna taky fajn,“ napsala Bára k příspěvku, kde na sérii fotek zachytila i kočku u bazénu. „Jo a mouři umí plavat. Ne, že by teda po bazénu toužili... ale umí. Taky se vám tolik nechtělo vkročit do podzimních dnů? Já už jsem jak rosnička, appku počasí kontroluji třikrát denně. Takže, skvělá zpráva je, že sluníčko vydrží ještě nejmíň deset dnů,“ dodala Bára.

A nutno říct, že za svou postavu se spisovatelka rozhodně nemusí stydět. Její ploché břicho naprosto postrádá jakýkoliv „špek“. Bára nedávno prozradila, jakým způsobem si svou figuru udržuje. „Já vlastně nic moc nedělám, já jen hodně pracuji a mám 11 zvířat, hodně chodím venčit, také plavu dálky a cvičím pilates,“ řekla Super.cz. Pro ženy, které by jí její postavu záviděly, je tak jednoduchý recept. Pořídit si alespoň deset zvířat, za kterými se dá neustále běhat. ■