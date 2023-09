Holky z Jedné rodiny na téma sex: Jak sbalila přítele Kateřina Klausová? Ukázala nám svého fešáka

Kateřina Klausová s přítelem Foto: soukromý archiv, se souhlasem K. Klausové

Rozjeté účastnice dámského dýchánku v seriálu Jedna rodina dostaly do rozpaků zkušeného otce a dědečka, co zrovna dorazil domů. Jednou z nich je i Sylva, kterou hraje Kateřina Klausová (31).

Herečka se podobných situací nebojí. Před pár lety sbalila v kavárně muže, který se jí líbil. „Bylo to o tom, že když už se dlouho nic neděje a něco byste ráda, pak to dojde do fáze, kdy si člověk říká: nemám o co přijít,“ řekla nám k odvážnému rozhodnutí risknout oslovení neznámého pohledného chlapa v kavárně.

A pro jistotu ťuká, protože jsou s přítelem Danielem, architektem starším o devět let, tři roky spolu. Povolání jeho partnerky se mu líbí, připadá mu také kreativní. „Samozřejmě, pokud jde o nějaké intimnější scény, už tak rád není, ale zvládá to.“

Kateřina má za sebou období, kdy ji postihlo několik úrazů, včetně rozdrceného kotníku, kdy se snažila utéct partě výtržníků. Jak je na tom teď? „Klepu to, snad mám vybráno. Snažím se být na sebe víc opatrná, poslouchat tělo, aby na sebe nemuselo tímhle způsobem upozorňovat,“ řekla Super.cz. ■