Agáta Hanychová ohlásila rozchod bez souhlasu Soukupa. Jak reagoval?

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup už netvoří pár. Foto: Instagram se souhlasem A. Hanychové

Jak je v poslední době zvykem, obvykle ukončení rozchodu na úrovni, bez útočení, zveřejňují na sociální síti oba partneři. Nejinak tomu bylo u Kazmy a Andrey Kalousové či Marka Lambory a Andrey Bezděkové.

"Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál. Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba," napsala Agáta.

"Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózi," dodala Hanychová.

Všichni tak čekali, zda rozchod zveřejní také Soukup. Ten ale zarytě mlčí. Zatím žádné vyjádření na Instagramu, na naše otázky neodpovídá. Super.cz poprosil Jaromíra o jeho postoj k rozchodu, na SMS zprávy ale nereagoval.

"Jaromír si myslel, že to s Agátou ještě vyřeší, a dávat nic ven nechtěl. Ona ale má jasno a nechtěla svým fanouškům dál lhát, když už se od návratu ze Španělska ani neviděli a vztah bere jako ukončený," řekl Super.cz zdroj z okolí páru. ■