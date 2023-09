Takřka všechny děti už jí vylétly z hnízda: Lenka Vlasáková prozradila, jakým směrem se její ratolesti vydaly

Lenka Vlasáková Profimedia.cz

„Už z těch čtyř mám tam mám jen jednoho. Všichni už se tak osamostatnili, ještě neutekli. Max jde v našich šlépějích. Holky jsou výtvarně nadané, Sofie je malířka, Amálka je kostýmní výtvarnice a návrhářka a u Johana uvidíme, tomu je dvanáct a myslím, že půjde také uměleckým směrem,“ svěřila se Super.cz herečka na tiskové konferenci nového seriálu Táta v nesnázích, který se točí kolem vztahu otce s jeho třemi dospívajícími dcerami.

„Hraji plavčici, moc mě to bavilo. Jen jsem to hrála, ale miluji plavání, na plavčici bych si ale netroufla,“ prozradila nám oblíbená herečka, která měla pracovní léto a točila hned několik projektů. „Zrovna točím s Jiřinkou Bohdalovou film, který režíruje Jiří Strach, v létě jsem točila film Matka v trapu, hrála jsem tam taxikářku, ráda řídím, tak mě to uspokojovalo, a k tomu ještě jeden seriál s pracovním názvem Zalez do spacáku,“ prozradila Vlasáková s tím, že i tak si léto naplno užila. ■