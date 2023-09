Potlesk i bučení za údajné sexuální napadení. Woody Allen (87) je v Benátkách s manželkou, adoptivní dcerou své ex

Woody Allen a jeho manželka, adoptivní dcera jeho ex Mii Farrow Profimedia.cz

Život Woodyho Allena (87) by vydal na samostatný film. Režisér dorazil do Benátek propagovat svůj nový snímek Zásah štěstím, část publika ho ale přivítala bučením. Jedna z adoptivních dcer jeho ex Mii Farrow ho totiž obvinila ze sexuálního napadení. Druhou si vzal.