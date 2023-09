Emma Smetana to schytala za seriál Eliška a Damián. Míra přednas*anosti je v naší společnosti obrovská, brání se kritice

Robert Urban a Emma Smetana hrají hlavní role v seriálu Eliška a Damián. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Co se týče sledovanosti, o propadák se nejednalo, protože si Elišku a Damiána pustilo 743 tisíc diváků starších 15 let, a seriálová novinka tak v sobotních číslech sledovanosti zvítězila. Nutno podotknout, že to tak většinou bývá u každého nového seriálu, o úspěchu tak rozhodnou až další díly.

Ke kritice se na sociální síti vyjádřila i představitelka hlavní role Emma Smetana (35), kterou diváci v komentářích často kritizovali za její „neherectví“.

„Kritika přichází z míst a profilů, kde bylo úplně jedno, co odvysíláme. Čím jsme je už předem od začátku samotného natáčení naštvali? Námět je svým způsobem úlet, na seriál běžela fakt velká reklama, já sama dlouhodobě polarizuju už jen tím, že jsem, Robertova paruka budí vášně už od prvních ukázek atd... Potrava pro milovníky hate culture zaručena. Desítky komentářů se nesou ve vulgárním duchu, který by byl off s jakýmkoliv audiovizuálním obsahem. Čtu to jako další potvrzení toho, že míra přednasranosti je v naší společnosti obrovská a tomu odpovídá množství lidí, kteří potřebují ventil,“ nechala se slyšet Smetana.

Samotné herečce prý chodí do soukromých zpráv mnohem více pochvalných komentářů, než je k vidění v anonymních diskusích. Těmto divákům herečka děkuje: „Snažím se odepisovat všem, a těší mě, že mnohým z vás dělá Eliška a Damián už od prvního dílu radost, nicméně se v tomhle prostředí pohybuji už deset let a vím, že skalní fanoušci své oblíbence prostě chválí a skalní hateři, nebo prostě hateři obecní, je systematicky sejmou,“ má jasno.

Do seriálu prý dala všechno. „S čistým svědomím můžu říct, že jsme do toho dali všichni, před kamerou i za ní, srdce. Přesně jsme věděli, co točíme, za daných zdejších finančních a časových podmínek, tedy odlehčený, jednoduchý příběh pro celou rodinu, trochu ozvláštněný dvěma časovými rovinami. Nic víc, nic míň,“ dodala.

Nadšená je prý i její dcera Lennonka, což je pro ni nejdůležitější. „Jelikož jsem tuhle roli vzala hlavně kvůli ní, tak tu misi považuji za splněnou, kdo se budete dívat dál, užijte si to tak moc, jak moc nás bavilo tuhle práci v tomhle kolektivu a náladě dělat. Já jsem za své nové kamarády a zkušenosti vděčná a zkazit si to nenechám. Peace,“ uzavřela Smetana.

Té se ostatně už dopředu zastal její partner Jordan Haj. „Za lidi z komentářů bych chtěl jako jejich mluvčí předem říct, že mi ten výkon hodně kazí to nepřechýlené příjmení. Mám s tím fakt problém,“ řekl nedávno Super.cz Jordan s úsměvem, který tak narážel na to, že lidem u Emmy vadí už jen její příjmení. ■