Ze syna Jana Dolanského a Lenky Vlasákové je pořádný fešák: Pohledný Max jde ve šlépějích rodičů

Syn Jana Dolanského a Lenky Vlasákové se vydal stejným směrem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a FTV Prima

Od září se na obrazovkách dětského kanálu Déčko objeví animovaný cyklus Co všechno umí počasí. O dabing se postaral Maxmilián Dolanský (16), syna Jana Dolanského (45) a Lenky Vlasákové (51), ze kterého vyrostl opravdový fešák.

Pohledný mladý herec se objevil na 10. výročí dětské televize a svěřil, že s prací na pořadu pro nejmenší mu trochu pomáhal táta, kterému jako by z oka vypadl. „On mi s tím dabingem pomáhal, trošku jsem ale bojoval za to, že si to chci dělat sám,“ prozradil Max, který se rozhodl jít stejným směrem jako jeho rodiče.

„Je to tak, vydal se směrem herectví. Max jde v našich šlépějích,“ svěřila se Super.cz Lenka Vlasáková. Syn Max je nyní studentem hudebně-dramatického oboru na Pražské konzervatoři a ve volném čase se věnuje parkouru, gymnastice a hře na bicí. V budoucnu by se herecky rád podíval i za hranice. ■