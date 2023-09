Krásná Veronika Kubařová bude opět zkracovat vlasy, tak nosí paruku: Vyprávěla i o norských záchodech

Veronika Kubařová bude v roli Panny Marie nosit paruku. Super.cz

"To by jinak nešlo, protože mě čeká nějaká práce, kvůli které budu asi zkracovat. Musela jsem se dokonce učit potápět. Proto jsme to vyřešili tímto způsobem," vysvětlila Veronika, které se sice braly míry před létem, ale ani v tomto kritickém období nepřibrala, takže jí šaty padly skvěle. "Mám tak aktivního muže a psa, že jsme pořád venku na procházkách, na horách a na túrách, že se ty prosečka a grilovačky vypotí," upřesnila.

A kam vůbec vyrazili na dovolenou? "Projeli jsme si obytnou dodávkou Norsko a musím říct, že jsem se do severu Evropy zamilovala. Musím říct, že ve velké většině řídil můj manžel, kdyby došlo na nejhorší, myslím, že tím rovně popojedu, ale parkovat nebo manévrovat bych s tím nechtěla," vyprávěla.

V našem rozhovoru jsme probrali i hygienu na cestě. "Tak znáte asi kempy, v těch jsme většinou stavěli na noc. A záchody a koupelny byly neuvěřitelně hezké a čisté. A ta dodávka má i svoji sprchu a toaletu, takže i to by šlo," ujistila, že nestrádala nedostatkem zázemí. ■