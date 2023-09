Milena Steinmasslová (68) jako sex symbol. Herečka popsala, jakým způsobem rozdivočela naše vojáky

Milena Steinmasslová Profimedia.cz

„Cvičím denně, mám takovou svoji sestavu, kterou průběžně měním a doplňuji. S přestávkami cvičím od druhého porodu a denně jsem začala cvičit po čtyřicítce,“ svěřila se před časem Super.cz.

Není se tak čemu divit, že charismatická herečka byla ve své době sex symbolem pro mnoho mužů. Mohl za to film Jak utopit doktora Mráčka, kde Milena ukázala, že není malých rolí. „Byla jsem mladá a v plavkách. A tak i když to byla malá role, visela jsem na skříňkách vojáků. To jsem zjistila z vyprávění. Byla to malá, ale důležitá role – rozhodně pro ty vojáky,“ svěřila se se smíchem v show 7 pádů Honzy Dědka.

Během rozhovoru také vysvětlila, proč se jí říká Milena. Málokdo si uvědomuje, že se jmenuje Miloslava. „Když jsem točila první film Už zase skáču přes kaluže, byl tam takový starý producent a říkal, že Miloslava Steinmasslová je moc dlouhé a nikam se to nevejde napsat, a že napíše Milena. A já byla mladá a blbá a řekla jsem ‚tak jo’. Od té doby jedu jako Milena. Zvykla jsem si na to,“ dodala herečka. ■