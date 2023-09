Must have Moniky Bagárové: Originální stylové šperky Apart

Monika Bagárová je novou ambasadorkou šperků Apart

Monika Bagárová, stejně jako celá řada z nás, ví, že jsou to právě šperky, díky kterým zvýrazníme svou přirozenou krásu. Dáme okolí jasně najevo, že víme, co nám sluší a lichotí. Šperky se staly nezbytnou součástí každého outfitu. Jakým šperkům dává přednost Monika Bagárová, nová ambasadorka šperků Apart? Volí šperky, které zdálky poutají pozornost? A čeho si na špercích od značky Apart nejvíce cení?

Nosíte šperky i ve volném čase, anebo jen při speciálních příležitostech?

Ano, šperky jsou součástí každého mého dne, snad kromě sportovních aktivit. Miluji především žluté a bílé zlato. Stříbro nosím spíše výjimečně, ale myslím, že mu díky značce Apart dám ještě šanci.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější šperky?

Takové, které jsem dostala darem. Třeba ty od mojí sestry… Ale ráda si je kupuji samozřejmě i sama.

Stříbrný prsten se zirkony od značky Apart

Stříbrný prsten se zirkony (990 korun)

Jaký typ šperků upřednostňujete?

Mám ráda jednoduchost, a tak dávám přednost prostým šperkům. Na každém prstu, kromě malíčku a palce, nosím prstýnky, na zápěstí pak náramky, a protože jich je tolik, žádný z nich nemůže být robustní ani komplikovaný.

Nosíte někdy i výraznější kousky?

I když na běžný den volím spíše jednodušší šperky, které se hodí ke každému outfitu, mám ráda i ty výraznější. Přijde na ně příležitostně, třeba když mám vystoupení nebo točím videoklip.

Stříbrné náušnice se zirkony - květy od značky Apart

Stříbrné náušnice se zirkony - květy (1 790 korun)

Vnímáte šperky s polodrahokamy jako poklady se zvláštní silou, které můžete nosit pořád u sebe?

Nic takového doma nemám, ale věřím, že to funguje.

Co se vám na špercích Apart nejvíc líbí?

Líbí se mi to cenové rozpětí – ať už je váš rozpočet jakýkoliv, máte na výběr a můžete si vybrat to, co se vám skutečně líbí. Baví mě také ta spousta krásných kolekcí, mezi nimiž najdu vždy něco pro každou příležitost. Miluji jednoduchost, a tu jsem v Apartu našla.

Stříbrný náramek se zirkony - květy od značky Apart

Stříbrný náramek se zirkony - květy (1 290 korun)

Apart: Značka inspirovaná tradicí a krásou žen



Šperkařská značka Apart byla založena v roce 1977 bratry Adamem a Piotrem Rączyńskimi. Za svou dobu působení oslovila všechny, kdo milují jedinečné věci s vytříbeným citem pro detail, mistrné zpracování a krásu. V nabídce značky Apart se nacházejí šperky všeho druhu – od zlatých, stříbrných, ocelových a mosazných až po ty s diamanty či cennými polodrahokamy. Často do obchodů Apart míří i kroky těch, kteří hledají ideální zásnubní prstýnek.

Stříbrný náramek se zirkony od značky Apart

Stříbrný náramek se zirkony (2 490 korun)

