Shodila přes 20 kilo a šla do plavek: Hvězda Ulice Anežka Rusevová se pyšně chlubí svou novou figurou

Anežka Rusevová Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv A. Rusevové

Jsou to dva roky, co se herečka Anežka Rusevová pustila do hubnutí. Představitelka Venduly z Ulice se rozhodla zatočit s kily navíc. Nasadila si dietu a pomalu šla kila dolů. Během několika měsíců se jí tak podařilo shodit dvacet kilogramů. Svou váhu si oblíbená herečka nyní udržuje a vypadá fantasticky.

Léto si stejně jako řada jejích kolegů užívala u moře, odkud poslala hvězda nového seriálu Eliška a Damián svým fanouškům také fotku jen v plavkách. Přidala se tak k trendu na sociálních sítích a na podporu od svých sledujících nemusela dlouho čekat. „Anežko, krásně jste zhubla, jste dobrá a já smekám. Na negativní reakce se víte, co můžete,“ napsala jí jedna z fanynek. „Moc vám to sluší,“ stálo v další ze zpráv.

Přestože nebylo pro oblíbenou herečku ze začátku hubnutí jednoduché, stálo to za to. „Ze začátku to bylo drsný, měla jsem dost hlad, musela jsem omezit velikost porcí, jíst pětkrát denně, hodně bílkovin, zeleninu a mléčné produkty. Jak jsem vysadila mouku a cukr, tak to šlo hrozně rychle dolů,“ svěřila Super.cz herečka, která dnes jen září a rozdává úsměvy, kam přijde. ■