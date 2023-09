Na syna, kterého vychovává s partnerkou, musí mít plnou moc: Apelujeme na manželství pro všechny, říká zpěvačka

Zpěvačka Andrea Gabrišová musí mít plnou moc na syna, kterého vychovává s partnerkou. Super.cz

"Kabaret miluju, vždycky jsem ho milovala, akorát ho u nás nikdo moc nedělal. V momentě, kdy byl vypsán konkurz, i když nikdo moc nevěděl, co se pod ním skrývá, šla jsem na něj i se zatejpovaných kolenem. Jsem šťastná, že to vyšlo a s Felicitou Prokešovou jsme za tu hlavní showgirl," řekla Super.cz Andrea, která už se těší na velkou premiéru, která proběhne 21. září v Divadle Hybernia.

Na její kostýmy i líčení si zvykl už i malý Timíček. "Když byl menší, tak byl trochu rozpačitý a možná mě ani moc nepoznával. Teď už to bere jakou součást našich životů," vysvětlila Andrea. S ní jsme si před časem povídali o tom, že pokud pořídí synovi sourozence, měla by rodit tentokrát ona. "Teď se na to ještě necítím, i v rámci kariéry toho mám hodně," odkládá zatím biologické mateřství zpěvačka.

Být druhou, nebiologickou, maminkou, je prý komplikované, i když ženy uzavřely registrované partnerství. Administrativně v našich zákonech není právo na péči o dítě, které spolu vychovávají, zakotvené. "I právě proto apelujeme na manželství pro všechny, protože ta práva nejsou rovná a stejná. Jediná možnost je podepsat v rámci našeho dítěte plnou moc, ale v tom případě velmi záleží na lidech a jejich dobré vůli," vysvětlovala. Uvedla k tomu i příklad, kdy měla problém, když měl být Tim hospitalizován a její partnerka byla zrovna mimo Prahu. ■