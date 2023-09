Šéfkuchař Marek Raditsch s půvabnou manželkou vedli dceru do 1. třídy: Takhle to jeho holkám slušelo

Marek Raditsch s manželkou Terezou vedli dceru poprvé do školy. Foto: Vadim Kramer

Pro rodiče prvňáčků nastal velký den. Nejinak je tomu i u našich celebrit. My jsme na cestě do školy vyzpovídali předního českého šéfkuchaře Marka Raditsche, který se svojí půvabnou ženou Terezou vyprovázel malou dcerku Vanessku do první třídy.

Vanesska kráčela pyšně vedle rodičů s aktovkou, kterou má už více než půl roku, a s kornoutem plným pochoutek pro děti. Do školy se těšila moc. Obavy z nových spolužáků nemá, naopak, nejvíc se těší právě na nové kamarády. Také na paní učitelku, které se chce pochlubit, co vše už umí.

„Vanesska si udělala půl roku před prázdninami seznam, aby do školy měla vše potřebné. Pak si vše pečlivě vybírala, tak jsme opravdu více než připraveni," směje se Tereza. „Vanesska umí už písmenka, čísla. Hlavně umí ta naše telefonní, to je základ," dodává pyšný otec. „Moc se těší také na výtvarnou výchovu a tělocvik. Pohyb miluje. Snažíme se být aktivní všichni, nejvíc aktivní je maminka, ta Vanessu vede už od mala ke všem sportům," upřesnil.

Nedalo nám to, abychom se mistra kuchyně nezeptali, co říká na aktuální pochoutky školní kuchyně. "No uvidíme, směje se Marek. Vanesska se na obědy ve škole moc těší. Zatím jí všechno. Má ráda ryby, je zvyklá jíst hodně ovoce i zeleniny. Má ráda i vnitřnosti, což děti moc nemusí. Po ledvinkách se může utlouct. Tak snad se nenechá moc ovlivnit dětmi, a nepřijde s tím, že něco najednou nemusí, protože to ostatní nejedí. Uvidíme," směje se.

A čím si Marek doma své princezny hýčká? Vaří i doma? Nebo to nechává na Terezce?

„Vařím, a vařím rád, Terezka jen ohřívá. A co mají mé ženy rády? Vanesska miluje špagety na všechny způsoby, Terezka ryby, ale nepohrdne ani mým kuřetem na paprice," prozradil. ■