Nešťastná troska, nebo sexy kočička na lovu? Veronika Kopřivová se poprvé od oznámení rozchodu ukázala ve společnosti

Veronika Kopřivová Herminapress

Všichni s napětím čekali, zda do společnosti dorazí smutná troska, nebo usměvavá kráska, která už se přes rozpad vztahu přenesla. Veronice to velmi slušelo a vypadalo to, že už má nešťastné období dávno za sebou. Rozdávala úsměvy, večer si užívala ve společnosti přátel.

"Stalo se to už v minulém roce. Chtěli jsme na to čas a ten jsme se rozhodli, že nastal. Je to už delší dobu, co spolu netvoříme pár, ale zůstala nám ta nejdůležitější role. Jsme máma a táta. Dva fungující rodiče a zároveň přátelé. Míra je ten nejlepší parťák, kterého jsem kdy poznala, a já jsem šťastná a vděčná, že jsme spolu šli několik let životem a přivedli na svět naši dokonalou holčičku," řekla před pár dny k rozchodu Veronika.

Novou etapu života začíná v novém bytě, který si pořídila a kde bude vychovávat dceru. Zda je na ni nyní sama, nebo už je v jejím životě nový muž, zatím bývalá láska Jaromíra Jágra neprozradila. "Malá je středobod vesmíru. Rozhodně to není tak, že bych šla do kláštera. Žiju hezkej plnohodnotnej život, nic nepostrádám, ani nic nehledám. Užívám si to," řekla Super.cz Kopřivová. ■