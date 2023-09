Nejsou závislí jen na důchodu. Pavel Soukup a Taťjána Medvecká promluvili o penzijní novele

Herci řekli svůj názor na penzijní novelu. Foto: Super.cz/Herminapress

Pavel Soukup (74)

Na úvod nám řekl, že normálně pracuje a jeho práce je v podstatě pro lidi nezajímavá. Přiznal, že vůbec neví, že se něco podobného děje.

„A upřímně řečeno, vůbec mě to nezajímá. Jsem dávno v penzi, pracuju a jsem šťastnej, že můžu pracovat. Lituju všechny, kdo nechtějí v penzi pracovat. Sedět doma a čekat od státu, že mi něco snese do klína, to není život. To není pro mě.“

Řekl nám, že se mu ulevilo po posledních volbách. „Nikdo z té předcházející garnitury a těch předchozích něco podobného nezažil, co zažívá teď tenhle vládní kamarádšoft. A musí to být kamarádšoft, jinak by se pobili. Musejí si navzájem vypomáhat.“

Taťjana Medvecká (69), herečka

Také herečka Taťjana Medvecká řekla Super.cz svůj názor na současnou situaci. „Ačkoli jsem v důchodovém věku, ještě pracuji na plný úvazek ve stálém angažmá, tudíž nejsem závislá jen na penzi. Obecně si myslím, že humanitní obory (pedagogové, překladatelé, novináři apod.) jsou u nás podhodnoceny. Tak třeba překladatelé, k nimž chovám celý život hluboký respekt, jsou za svou práci hodnoceni opravdu velice uboze. Výši jejich penze si radši ani nepředstavuji!“ ■