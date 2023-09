Zemřela Hanka ze Starců na chmelu Ivana Pavlová. Bylo jí 77 let

Vladimír Pucholt, Ivana Pavlová a Miloš Zavadil z muzikálu Starci na chmelu Foto: ČTK/Dezort Jovan

Zemřela herečka a tanečnice Ivana Pavlová. Bylo jí 77 let. Informaci přinesla Česká televize. Ivana Pavlová se proslavila jako Hanka z muzikálového filmu Starci na chmelu (1964).

Herečka se od pěti let věnovala baletu a později ho vystudovala na konzervatoři. Tanec se stal smyslem jejího života a tvrdě na sobě makala, aby měla i potřebnou fyzičku. Když jí bylo 17 let, přišel konkurz na Starce na chmelu. Suverénně ho vyhrála, a to nejen díky tomu, jak skvěle tancovala, plusové body jí přinesla i její nádherná fotogenická tvář.

„Nevěděla jsem, co je muzikál, neznala jsem West Side Story a v životě jsem nehrála před kamerou,“ zavzpomínala Pavlová po letech na svůj prvotní strach z natáčení. Přiznala také, že o sobě měla pochybnosti a myslela, že tak náročnou roli ve skutečnosti nezvládne. V posledním ročníku konzervatoře dostala nabídku angažmá v divadle Balet Praha, kterou ráda přijala, a se souborem jezdila čtyři roky po světě. Když pak poznala svého budoucího muže, o 11 let staršího režiséra Pavla Hobla (✝71), začala pracovat jako choreografka v Divadle E. F. Buriana, jen aby mohla být s ním.

Díky manželovi se také občas objevila na TV obrazovce, mj. v pořadu Auto Moto Revue. A opět spolupracovala i s režisérem Starců Ladislavem Rychmanem (✝84), se kterým natočila televizní klipy k populárním hitům Dominiku a Zlaté střevíčky.

V roce 1967 se ale její život obrátil vzhůru nohama. Před premiérou v divadle na ni spadla kulisa, která jí vážně poranila krční páteř, takže musela dlouho nosit korzet. Co ale lékaři tehdy nezjistili, bylo, že utrpěla i velice těžké poranění mozku, které se projevilo až o 15 let později poúrazovou epilepsií. Zničehonic ji začaly postihovat křeče, které byly obvykle doprovázené poruchou vědomí. A tak se rozhodla navždy opustit svět divadla i tance a v 35 letech odešla do ústraní. Odchodu z divadla ale nikdy nelitovala. ■