Láska Hanychové a Soukupa je u konce: Podívejte se na nejromantičtější momenty jejich vztahu

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová se rozešli. Michaela Feuereislová

„V životě chcete jedno. Mít stabilní rodinu a nepos*at to. Stalo se. Holka po rozvodu se v tom plácá. Ale upřímně, je mi fajn a druhá šance funguje,“ tetelila se tehdy blahem influencerka.

Zatímco nyní Agáta ze Španělska odletěla bez Jaromíra a prakticky po rozchodu, loni si léto v Marbelle i Jaromíra ještě pochvalovala. „Je to určitě od mého exmanžela jediný partner, se kterým jsem byla takhle dlouho v kuse. Dali jsme to úplně skvěle, nehádali jsme se a těšíme se, že spolu teď budeme furt. Máme společný smysl pro humor, stejné zájmy, milujeme pohyb, sport, je nám spolu moc hezky,“ říkala Agáta ještě předtím, než se pochlubila, že čeká miminko.

Že byla v očekávání po několika měsících vztahu, Agátě nevadilo. „V našem věku už se nedá čekat pět let. Nemyslíme si, že to je brzy,“ říkala někdejší modelka. Dcera Rozárka přišla na svět letos v dubnu, o pár týdnů později na 1. máje se Agáta s Jaromírem líbala pod třešní a nic nenasvědčovalo tomu, že by se u nich schylovalo k bouřce.

V létě opět společně odletěli do Marbelly, zpátky se už ale s dětmi vracela bez něj. „Je doma, má hodně práce, musíme se tady všichni aklimatizovat. Jinak se samozřejmě nic neděje. Myslím, že jsme spolu teď byli až až a každý si potřebuje trošku odpočinout. Žádný rozchod ani nic podobného se nekoná. Takže pokud si na mě někdo brousil zuby, tak jsem zadaná,“ říkala ještě Agáta před pár dny. Pak už následovalo definitivní oznámení rozchodu, zazvonil zvonec a pohádky byl konec. ■