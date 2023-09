Drsné reakce diváků na Elišku a Damiána: Spící panna Emma Smetana, postavy ze dřeva, Burešové musí zaplesat srdéčko

Emma Smetana a Robert Urban jsou hlavními hvězdami seriálu Eliška a Damián. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Jaké jsou ale první reakce diváků? Soudě podle komentářů jak na sociálních sítích Primy, tak pod články na Super.cz, není to zatím žádná sláva a první díl budí rozpačité dojmy. Jak je známo, Češi si v komentářích neberou servítky a u nového seriálu tomu nebylo jinak.

„Herecký výkon hrozný, hráno jako studiové pohádky z osmdesátých let. Děj mohl být zajímavý, kdyby byli přizváni herci,“ napsal jeden z diváků. „Bože proč? Jedna velká katastrofa. Emma Smetana by se měla držet moderování, s herectvím to nemělo nic společného. I ostatní výkony na bodu mrazu. Děj o ničem, splácanina,“ přidal se další.

„Smetana je totální herecké dřevo a bohužel to tak i dopadlo, to bude propadák,“ zaznělo v jiném komentáři. „A mohl to být takový pěkný seriál. Není tam bohužel ani romantika, ani vtip. Postavy jsou ze dřeva. Velké zklamání,“ posteskl si další divák.

Někdo se ani nevydržel dívat až do konce. „Vydrželi jsme s manželem dvacet minut a přepli jsme to. V hlavním vysílacím čase a taková kravina. Emma Smetana bohužel neumí hrát, i když je milá, tak v této roli je jak spící panna, princ cestující časem má jinou barvu vlasů i vousy, vlasy jsou do očí bijící nepovedená paruka. Pruská princezna alias Anežka Rusevová se sem vůbec nehodí a v této roli vypadá hrozně,“ popsala svou nespokojenost jedna z divaček.

„Jestli si diskusi přečte Burešová, tak ji zaplesá srdéčko,“ rýpl si divák, který narážel na spekulace o tom, že Burešová žárlí na Emmu a její televizní roli, což samotná Eva v pátek rázně popřela.

„Nápad dobrý, zpracování mizerný a Smetanu jsem nikdy za herečku nepovažoval, hraje bez emocí,“ zaznělo také.

Samozřejmě se našli i tací, kterým se seriál Eliška a Damián líbil. „Zvláštní, seriály na Primě přímo nesnáším, ale říkala jsem si, že tomuhle dám šanci a zkusím to a mně se to překvapivě líbilo. A dokonce se mi líbil i herecký výkon Emmy, a to ji nemusím,“ napsala spokojená divačka v komentářích. A protože se jednalo teprve o první díl, je možné, že řada diváků změní názor a nakonec si televizní novinku oblíbí. ■