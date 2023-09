Agáta Hanychová poprvé přiznala rozchod s Jaromírem Soukupem: Bolí to, je to moje životní prohra, řekla

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se rozešli. Michaela Feuereislová

"Je to pravda, s Jaromírem jsme se rozešli," řekla Super.cz Agáta, která nejprve rozchod popírala s tím, že si od sebe se Soukupem potřebují odpočinout. Nakonec ale přiznala, že jim to nevyšlo.

"Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál," přiznala influencerka.

Nejvíc jí záleží na tom, aby se rozchod nijak nedotkl jejích dětí, především společné dcery Rozárky. "Rozešli jsem se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude, naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Moc vás prosím, berte to jako mé jediné vyjádření k rozchodu. Ani pro jednoho z nás to není lehké, prosíme o respektování tohoto pro nás oba nelehkého období," dodala Hanychová a poslala ještě poslední vzkaz dnes již expartnerovi.

"Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózi," uzavřela. ■