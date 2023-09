Misska Kašáková předvedla čerstvé opálení v odhalené róbě: Prozradila, jak jet na Maledivy levně. Má to ale háček

Misska Kašáková předvedla čerstvé opálení v odhalené róbě. Super.cz

Kdo by si myslel, že dovolená na Maledivách musí být luxus za vysoké částky, mýlí se. Veronika totiž jezdí na lokální ostrov a nebydlí v pětihvězdičkovém resortu. "Byli jsme tam už popáté, ty resorty nemáme moc rádi. Je to i výrazně levnější. Jediné minus pro Evropany je, že se tam nesmí pít alkohol, protože se tam striktně dodržují muslimské zákony. Takže to mám zároveň jako očistu a piju jenom čaje. A Maledivy jsou krásné všude," vyprávěla.

Teď se Veronika vrátila k práci, zejména pro svoji nadaci, která se stará o děti, které odcházejí z dětských domovů. "Do toho jde můj syn do školky. Doufám, že to půjde snadno. Snídat bude doma a na oběd už také půjde domů. Tak jde jen o to, aby mu tam nikdo nic nedal a doufám, že budou paní učitelky pozorné," upřesnila Veronika, jejíž syn trpí metabolickým onemocněním, fenylketonurií, takže musí mít velmi specifickou stravu. ■