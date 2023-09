Jsou věci, které se už nedají unést: Eva Burešová objasnila, jak to má s rivalitou k Emmě Smetana

Eva Burešová Herminapress

Zpěvačka a herečka Eva Burešová (30) patří k hlavním tvářím Primy, kde září v seriálu ZOO, předtím byla také hvězdou populární Slunečné. V seriálové novince Eliška a Damián ale hlavní roli získala herečka Emma Smetana (35). A brzy na to se začaly rojit spekulace o tom, že ji Burešová bere jako konkurenci a Emmu vůbec nemusí. To nyní Burešová popřela.

„Nejsem člověk, který by se jakkoliv snažil ničit svoje kolegyně. Naopak jsem to většinou já, kdo za nimi první přichází, seznamuje se, pokud se neznáme, nebo je uvítám v naší televizi nebo na projektu, kde se objeví, což vám můžou potvrdit i lidi, který tyhle zkušenosti v reálném životě se mnou mají. Možná se tyhle křivdy dělaly kdysi, když herectví začínalo, a možná to nějaký herečky dělaly, ale já tohle nedělám,“ utnula na sociální síti všechny spekulace o drsné rivalitě Burešová.

Té prý podobné věci naopak spíše ubližují. „Jsou věci, který se už nedají úplně unést a tohle je právě jedna z nich,“ má jasno.

Zároveň prý rozhodně nemá zaječí úmysly a nehrozí ani velký přestup na konkurenční Novu. „Nikdy jsem nebyla, a ani nemám takovou pozici, abych vlítla na ředitelství Primy a říkala jim, že pokud někoho nevyhodí nebo nepřeobsadí, tak já odcházím na jinou televizi. Není to možný, jsem jen obyčejná herečka jako všichni ostatní a dělám svoji práci poctivě. Navíc nejsem jediná herečka, která už má několik projektů s Primou za sebou. Nejsem nenahraditelná,“ ví moc dobře.

S Emmou Smetana se ostatně v televizi ani nepotkává a řevnivost k ní necítí. „My jsme se vlastně s Emmičkou za celou dobu ani nepotkaly, asi má natáčecí dny jiné, než máme my v ZOO,“ dodala Burešová.

Spekulace o špatných vztazích mezi Burešovou a Smetanou se objevily na tiskové konferenci Primy. Podle zdroje Extra.cz nedostala Burešová na tiskovce žádný prostor a byla tam vlastně jen do počtu, protože hlavní hvězdou byla Emma Smetana. „I kdyby měla nejmenší ego na světě, musela se tam cítit blbě,“ citoval svůj zdroj web. A další spekulace tak na sebe nenechaly dlouho čekat. Burešová se však nyní brání a snaží se zůstat nad věcí. ■