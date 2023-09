Vypadá to jako můra, kritizují lidé tetování Kate Beckinsale. Jsou to přitom oči jejího zesnulého kocourka

Kate Beckinsale truchlí nad ztrátou milovaného kocourka Clivea. Profimedia.cz

Zatímco před dvěma týdny si nechala ozdobit předloktí, tentokrát se na Instagramu podělila s fanoušky o další ‚kérku‘ věnovanou právě zesnulému chlupatému mazlíčkovi. Herečka si nechala na rameno zvěčnit jeho oči.

Reakce na novou malůvku hvězdy Pearl Harboru jsou rozporuplné. Především ti, kteří zažili podobnou ztrátu, její počínání chápou a fandí mu, najde se ale i spousta těch, které kočičí oči na jejím rameni zrovna nenadchly.

„Vypadá to jako můra,“ hodnotí výsledek tatérovy práce jeden z čtenářů u článku na Daily Mailu. „Ehm, to je dost ošklivé tetování,“ myslí si další, nebo: „Vypadá to naprosto příšerně. Způsob, jak si zničit jinak krásná ramena, Kate!“ Najdou se ale i smířlivější komentáře: „Není to tak zlé, ale je to na špatném místě.“ A jak se hereččina nová tetování zamlouvají vám? ■