George Clooney se dmul pýchou: Na filmovém festivalu nezískal cenu on, ale jeho Amal. Vypadala úchvatně!

Hollywoodský fešák George Clooney (62) a jeho manželka Amal (45) se momentálně nacházejí v Itálii, kam společně zavítali především k příležitosti udílení cen pořádaného během filmového festivalu v Benátkách. Tentokrát ovšem nebyl laureátem Clooney, nýbrž jeho žena, která se stala jednou z pěti žen, které obdržely významné ocenění The Leadership DVF Award.

Akci, která již čtrnáctým rokem oceňuje výjimečné ženy, významně se podílející na změně životů dalších žen, založila návrhářka Diane von Furstenberg. Původem libanonská bojovnice za lidská práva a maminka šestiletých dvojčat Elly a Alexandera, které má se slavným hercem, si pro ocenění došla v nádherném béžovém modelu. Krajkové šaty na ramínka byly doplněny tylovou sukní. Punc elegance dodaly ještě zlaté doplňky v podobě šperků, psaníčka a sandálků na vysokých jehlách.

Během návštěvy Benátek, kde se mimochodem dvojice před devíti lety i brala, vystřídala půvabná brunetka hned několikero slušivých modelů. Zatímco na letišti se v pondělí objevila v černobílých mini s květinovým vzorem, na večeři do restaurace Ivo zvolila dlouhou zelenou róbu. Ve čtvrtek pro změnu opouštěla jejich hotel Cipriani A Belmond v zeleno-tyrkysových šatech. Zkrátka jedny hezčí než druhé. A které by to vyhrály u vás? ■