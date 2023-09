Bratislava už jí byla malá: Majk Spirit se přestěhoval do Prahy kvůli manželce, bývalé ukrajinské modelce

Majk Spirit s manželkou Marií už měsíc žijí v Praze. Super.cz

"Zatím mám z Prahy super pocit, máme skvělou lokaci, kde žijeme, a mám skoro takovou dovolenkovou náladu, jak se mi tady líbí. Z víkendů, kdy koncertuji, se vždycky těším domů do Prahy na rodinu a na náš nový domov," svěřil se zpěvák s tím, že extrémně spokojená je i jeho manželka. "I tady na Pražském hradě se mi moc líbí. Byla jsem tady jen jednou jako turistka před třemi lety, kdy jsem byla ještě těhotná," vyprávěla slovensky s odskoky do angličtiny Maria.

Prahu pár zatím vidí jako definitivní domov. "Jsme tady na neurčito. Malá už tady začne chodit do školky. Nemáme plány, co bude za pět nebo deset let. Moje práce je zatím ukotvena v Česku a na Slovensku, protože rapuji slovensky a dál za hranicemi by mi nerozuměli. I když posledních pět let se v angličtině procvičuju, protože se ženou mluvíme hodně anglicky. Takže vyloučené to úplně není, ale myslím, že Praha bude na dlouho náš domov. Tedy předtím, než půjdeme do důchodu v Thajsku," míní zpěvák, který s rodinou jezdí do jihovýchodní Asie pravidelně na zimu. ■