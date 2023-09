Emma Smetana reaguje na kritiku k seriálu Eliška a Damián: Přeji si, aby ho diváci ocenili

Emma Smetana poslala kritikům jasný vzkaz. Super.cz

Jak už to tak bývá, tento seriál se dočkal nejen chvály, ale také kritiky ze strany diváků i věčných rýpalů. Herečka a zpěvačka Emma Smetana nám prozradila, jak se s takovou kritikou vyrovnává.

„Budu se k tomu stavět stejně jako dosud, a to ve smyslu, že budu šťastná za konstruktivní kritiku, ideálně ze strany lidí, které osobně znám a třeba si jich i profesně vážím. Tudíž ten jejich umělecký pohled pro mě bude důležitý. Spíš budu prožívat úspěch seriálu v globálnějším slova smyslu, protože tím, že jsem měla to štěstí v něm figurovat od začátku a od momentu, kdy to znám, od nuly, tak můžu zodpovědně posoudit obrovské nadšení, elán, pracovitost a naděje, které do toho ze všech stran směřují. Takže tomu seriálu přeju, aby ho diváci ocenili v tom největším množství, protože je to jediné rozhodující měřítko bavíme-li se o prime time seriálu pro komerční stanici,“ odpověděla umělkyně, kterou úsměvně doplnil její partner, hudebník Jordan Haj (34).

„Za lidi z komentářů bych chtěl jako jejich mluvčí předem říct, že mi ten výkon hodně kazí to nepřechýlené příjmení. Mám s tím fakt problém,“ dodal Jordan odlehčeně s úsměvem. ■