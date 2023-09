Dřív byl za ‚půl chlapa‘, teď vydá za dva! Jakea ze slavného seriálu byste nepoznali

Angus T. Jones Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Texaský rodák Angus T. Jones sice hereckou kariéru pověsil na hřebík, ale to nic nemění na skutečnosti, že se nesmazatelně vepsal do pamětí všech fanoušků legendárního seriálu Dva a půl chlapa. Tou půlkou byl právě Angus, který ztvárnil roli Jakea Harpera. Vedle Charlieho Sheena (Charlieho Harpera) a Jona Cryera (Alana Harpera) byl právě Angus nedílnou součástí populárního sitcomu, od něhož se s odstupem let distancoval. Dnes žije v ústraní a o pozornost rozhodně nestojí.