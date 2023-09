Hvězda nového seriálu Táta v nesnázích prožila velkou ztrátu: Veronika Divišová přišla v 9 letech o otce

Veronika Divišová Profimedia.cz

Málokdo ví, že o toho svého mladičká herečka už před lety přišla. Tatínek jí odešel, když byla ještě dítě. „Můj taťka zemřel, když mi bylo devět let. Mamka má nyní přítele, který je s námi několik let, on mě vychovával, je to můj taťka, jen mu tak neříkám, protože svého si pamatuji,“ svěřila se Super.cz mladá herečka na tiskovce nového seriálu, která je právě o vztahu otců a dcer.

Na svého tatínka, který po těžké nemoci před lety odešel, herečka zavzpomínala. „Bylo to těžký se s tím vyrovnat, přišlo to náhle, taťka měl rakovinu slinivky a do měsíce od zjištění zemřel. Pamatuji si to, hlavně i ten přístup nemocnice, který nebyl moc příjemný. Beru to tak, že to je tak, jak to je. Chybí mi, chtěla bych ho tady, ale stalo se to už několik let zpátky. Mamka má partnera Honzu, který je senzační a je to můj druhý táta,“ prozradila herečka s tím, že je ráda za rodiče, na které se může vždy obrátit.

Natáčení nového seriálu, ve kterém jí Martin Pechlát hraje otce a Jitka Schneiderová maminku, si užívala. „Na place jsem si se všemi rozuměla. Všichni byli senzační, sedla jsem si s Martinem i Jitkou, ale i s holkami, které mi hrály sestry, měly jsme společný karavan a bylo to skvělé,“ svěřila se Veronika Divišová, která se na obrazovce objeví společně s herečkami Štěpánkou Fingerhutovou a Agátou Kryštůfkovou, které jí hrají sourozence. ■