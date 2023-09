Představa, že by měl dceru v SuperStar, ho děsí: „Nedoporučil bych jí to,“ říká vítěz druhé řady Vlasta Horváth

Vlasta Horváth s dcerou Lindou Foto: se souhlasem V. Horvátha

„Je to naše společná druhá věc a neplánovaná. Seběhlo se to, protože na 25. října plánuji v pražském Divadle Na Fidlovačce svůj koncert v rámci výročí SuperStar a mé první desky a dcera tam chtěla taky zazpívat. Vybrala si tuhle píseň, kterou jsem už měl napsanou. Dali jsme si jedno odpoledne ve studiu. Ta holka je spontánní, tak to jde velmi dobře. Nikdy jsem nezažil s žádným hudebníkem takový spojení jako s ní,“ smál se během rozhovoru pro Super.cz Vlasta.

K písni už vznikl klip, který natočili poblíž jejich domova kousek za Prahou. Na tuto hudební spolupráci dohlíží Vlastova žena Markéta, se kterou je přes 28 let. „Když šlo o mě, tak jsem měl pocit, že ji to tak až nezajímá, ten můj zpěv. Pro ni to nebylo terno, že má zpěváka, ale když jde o Lindu, tak to má grády. To jí není jedno, všechno si pohlídá nebo nás dokonce dotlačí k tomu, abychom trénovali.“

Co se týče SuperStar, účinkování v této či podobné talentové soutěži by dceři Lindě rozmlouval. „To je pro mě noční můra tahle představa, že by tam šla. Člověk se o děti bojí, a kdyby se rozhodla pro soutěž, tak nevím, jak bych ji mohl ochránit. Vidím to jinak, dneska je jiná doba, nedoporučil bych jí to. Radši bych, kdyby mi řekla, že to chce dělat, a já bych jí pomáhal. Hlavně, aby byla pod těma mýma ochrannýma křídlama.“

Jejich mladší dcera Alžbětka prý zatím lásku k hudbě a zpěvu moc neprojevuje. „Tu zase baví tanec, a to hodně. Chtěli jsme ji tehdy dát na nějaký kroužek a volba padla na tanec a moc jí to jde. Je z jiného těsta než Linda. Tu jen tak k něčemu nepřinutíš, ale třeba jednou taky bude chtít zpívat, uvidíme,“ dodal během našeho rozhovoru Vlasta Horváth. ■