Kvůli roztříštěnému menisku se musela rozloučit s během. Tady je tip Kamily Nývltové na tuhle super postavu: Nežrat!

Kvůli roztříštěnému menisku se Kamila musela rozloučit s během. Super.cz

Zpěvačka Kamila Nývltová (34) šest let žila s fitness trenérem Pepou a postavu si po jeho boku udržovala během a téměř každodenním cvičením. Po rozchodu dál běhala. Bohužel tak moc, až se to podepsalo na jejím zdravotním stavu.

"Na konci května jsem byla na operaci kolene, měla jsem urvaný přední křížový vaz a ještě mám roztříštěný meniskus. Hodně jsem běhala a koleno dostalo zabrat. Byla jsem na operaci, měsíc a půl jsem byla vyřazená," řekla Super.cz Kamila s tím, že je překvapená, že se nicnedělání nepodepsalo na její postavě. S během se musela rozloučit.

Přiznává, že musela hodně omezit jídlo. "Bála jsem se, že přiberu. Ale je to hlavně o jídle. Takže hlavní je nežrat. Cvičení je fajn, ale je to doplněk. Přehodnotila jsem, že nemusím být každý den ve fitku a makat, ale spíš si hlídat jídlo a žít na pohodu," vysvětluje.

Běh nahradila jízdou na horském kole. "Snažím se i v pohybu vracet zpátky. Ale s během se už do konce života asi rozloučím. Mrzí mě to, ale nejde to. Přesedlala jsem na posilování a horské kolo," dodala Nývltová na párty Divadla Broadway. ■