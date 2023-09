Monika Babišová si užila léto plné dovolených: Manžel s námi byl v Cannes a na Santorini, ale nefotíme se spolu

Monika Babišová se rozpovídala o módě a dovolených. Super.cz

Manželka expremiéra a designérka interiérů zvolila pro slavnostní večer fialový model od české návrhářky Petry Balvínové, u níž se takové hedvábné kousky pohybují řádově kolem třiceti až čtyřiceti tisíc korun.

"V poslední době jsem si je velmi oblíbila, takže je mám v několika barvách. Příprava mi dlouho netrvá, vždycky sáhnu po jiné barvičce a vyrazím. A dneska jsou to fialové, protože je špatné počasí a neměla jsem náladu na výraznou barvu," vysvětlila a ve videu se rozpovídala i o tom, co ji na finále modelingové soutěže baví.

Nečekaně studený konec léta v Česku Moniku tolik netrápí, jak vyplynulo z povídání o dovolené.

"Léto jsme si užili, vždycky jsme byli někde na týden a střídali jsme to. Většinou to bylo u Středozemního moře, ale ne jachtě. Když jste viděli fotky na lodi, tak to bylo z výletů. V Cannes a na Santorini s námi byl i manžel. To, že se spolu nefotíme, ještě neznamená, že tam není. A nekončím. Děti už mají školu, ale s kamarádkami se chystám ještě do Černé Hory a do Španělska," prozradila. ■