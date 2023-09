Grilovačky a popíjení s postavou ani nehnuly. Jedna z nejkrásnějších českých hereček v létě ještě zhubla. Mrkněte na to

Hana Vagnerová si užila léto ve Francii. Super.cz

"Měla jsem překrásné léto. Byla jsem ve Francii u svého přítele. Bylo to jedno z nejlepších let," prozradila Super.cz Hana. "Surfovala jsem, je to nečekaně náročný sport. Zvlášť když ho ještě neumíte. Perete se s vlnama, padáte, je to fakt hodně těžký. O váhu jsem se bát nemusela, naopak mám něco dole," prozradila herečka.

S partnerem si užívala, že můžou být spolu, protože si naordinovala divadelní prázdniny. Vztah na dálku lehký není. "Není to nejlehčí. Když se ale člověk zamiluje, je skoro nemožné jít proti srdci. Jedna z těch věcí byla situaci přijmout a spíš než plakat nad tím, jak to je složité, hledat způsob, jak to zvládnout a naopak hledat pozitiva," vysvětluje.

"Partner je neuvěřitelně komunikativní, to je základ ve vztahu, obzvlášť ve vztahu na dálku. Mám velké štěstí," usmívá se jedna z nejkrásnějších českých hereček.

Její partner má dvě dcery. Jak to Hanka v létě s holčičkami zvládala? "Musím říct, že jsme to zvládli všichni hezky. Právě proto, že je partner chápavý. Nechával mi čas, abych se se situací ztotožnila. Bylo to nečekaně moc fajn," dodala. ■