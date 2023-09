Žije na ulici, nemyje se, fetuje a všude má modřiny. Bývalá úspěšná modelka a ex slavného herce je stále na dně

Loni bývala velmi krásná, dnes už je jen svým stínem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Příběh Loni Willison (40) je jak vystřižený z hollywoodského filmu. Bohužel ale zatím nemá šťastný konec a nevypadá to, že by v blízké budoucnosti nastal. Bývalá modelka dál žije na ulici a jak to vypadá, trpí i zdravotními problémy.