Retrojízda: Tělocvikář Jonáš z Hospody ženy miluje. Ženil se třikrát, dopřává si i mladou přítelkyni

Jakmile k nám do studia Václav Knop (73) vstoupil, hned rozdával úsměvy a šarmil před kolegyněmi, což komentoval: „Zase haraším.“ Bylo vidět, že si dámskou společnost užívá.

K seriálu Hospoda se dostal jako rodák z Turnova, kde se narodil i její režisér Jaroslav Dudek, který mu roli nabídnul. „Když jsem slyšel, kdo bude kolem stolu sedět, ani mi nevadilo, že je to role záporná. Mně se ti záporáci dobře hrajou,“ řekl nám na úvod.

Přes Hospodu jsme se dostali i k tomu, čeho se rád napije. S chutí si dá long drinky. „Ono se to dobře pije a najednou pak zjistíte, že už nemůžete vstát,“ směje se. A zavzpomíná, jak se stal odborníkem přes whisky. O tomto poznání mluví jako o dnech, které otřásly jeho játry.

Zajímavá zkušenost ho potkala, když byl osloven, aby namluvil hlášení pro některá vlaková nádraží. Když hlas herce známého dabováním majora Franka Burnse v populárním seriálu M*A*S*H zmizel z toho pražského hlavního, na sítích se psalo: Knop zpátky na Hlavák!

Po vystudování DAMU začal s herectvím v Karlových Varech, kam nastoupil do angažmá. V lázeňském městě potkal svoji druhou ženu. Před tím, ještě na škole, se oženil s Kateřinou Frýbovou (73), později televizní hlasatelkou a herečkou.

„To bylo velice krátké manželství, skončilo rychle, takže ještě na škole jsme se rozvedli. Já přicházel do Karlových Varů s otevřenou náručí a čekal jsem na další příležitost a další štěstí se ženami,“ směje se.

Pak s hereckou partou odešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem. „Manželka lékařka tam nebyla spokojená a rozhodla se, že opustí republiku.“ To se stalo v roce 1986, kdy manželství po deseti letech skončilo.

„Já neměl tendenci nikam odcházet, v tom jsme se nedohodli a ona využila jisté příležitosti. Rozvedli jsme se, vzala si pana doktora a s ním odešla do Austrálie.“ Odjela i s jedenáctiletou dcerou.

„Trochu jsem citově trpěl, protože jsem ji neviděl. Ale dcera si polepšila, protože se dostala do prostředí, které by tady nikdy neměla. Úspěšně vystudovala práva v Brisbane.“ Má se dobře, mluví perfektně anglicky, s manželem cestují po světě. Teď žije v Perthu a otec ji v květnu navštívil. Díky dceři je dvojnásobným dědečkem.

Se třetí ženou se seznámil v pražském Národním divadle, kde pracovala jako maskérka. „S tou mám syna, kterému je 26 let. A žijeme v takovém, řekl bych, příjemném vztahu, i když nebydlíme spolu.“ Jeho Kryštof vystudoval střední ekonomku a spolu s tátou mají studio, kde natáčejí audioknihy.

Václav Knop se netají tím, že se mu stále líbí přitažlivé ženy, v jejichž společnosti ožívá. Jak to má s přítelkyní Petrou, která je o třicet let mladší? Stačí jejímu tempu? A co tomu říká manželka?

