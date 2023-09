Šaty jí sotva zakryly, co měly: Gábi z Love Islandu předvedla nadupaný dekolt a promluvila o druhém výročí s Pítrem

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek Super.cz

„Bylo to tak i minulý rok, jsme rádi, že je to tak i tento rok, už se nemůžu dočkat, až se podívám znovu do vily,“ svěřila se Gabriela Gášpárová, která se na tiskové konferenci nové řady pořadu objevila v sexy letním outfitu. Ve světle modrých šatech s odhalenými rameny dala na odiv svůj bujný dekolt a nutno říct, že model sotva zakrýval, co měl.

V odvážných šatech se na Gábi budou moci těšit i diváci třetí řady. Sexy brunetka si vzala na starost moderování doprovodného pořadu. Její přítel Petr Havránek se bude starat o sociální sítě. Páru to od soutěže stále klape a nemůžou si vynachválit ani společné bydlení. „Bydlení si teď hrozně užíváme, dělali jsme terasu, jsou to věci, které nám dělají radost, ten vztah se daří tak, jak chceme, a je to super,“ prozradil Super.cz Pítr. Nás zajímalo, zda po dvouleté známosti neplánují svůj vztah posunout dál.

„Náš vztah se posunuje furt, v tuhle chvíli nám to vyhovuje tak, jak je to teď. Naše pracovní tempo je ve fázi, že to ani skoro nezvládáme, takže ještě to zatěžovat věcmi, na které bych chtěl mít klid a užít si je, jako svatba, tak to jsme nedali na program dne,“ dodal Havránek. Jeho přítelkyně by však ráda přece jenom udělala ve vztahu další krok.

Začala totiž uvažovat o pořízení společného pejska. „To bychom hrozně rádi, já se snažím přemlouvat Pítra, ale s naším životním stylem, kdy pořád někde cestujeme, by to asi pro našeho mazlíčka příjemné nebylo, i tohle bohužel pořád odkládáme,“ dodala Gabriela Gášpárová. ■