Misska Čerešňáková se tři měsíce po porodu vdala: Svatba v kostele a luxusní róba s třímetrovou vlečkou

Eva Čerešňáková Foto: se souhlasem E. Čerešňákové

Modelka a moderátorka Eva Čerešňáková (37) se vdala. Svatební šaty oblékla jen tři měsíce poté, co přivedla na svět prvorozenou dceru Aničku. Ještě letos na jaře nevěděla, zda svatbu do roka a do dne od zásnub stihne. Nakonec se povedlo a veselku naplánovala během několika týdnů.