Shopaholic Nicol nevěřila, že otěhotněla: Panika a hysterický pláč, udělala si 8 testů

Shopaholic Nicol se svěřila, jak prožívala první dny těhotenství. Herminapress

Úspěšná influencerka a účastnice Survivoru příznivcům také prozradila, jak se dozvěděla, že bude maminkou. Známá blondýnka děti miluje, dokonce vystudovala pedagogiku, avšak vlastní těhotenství ji šokovalo.

„Moje těhotenství bylo neplánované, bylo to velké překvapení. S tím, co se kolem mě děje, kolik kamarádek se snažilo dlouhodobě o děti a třeba to nešlo a musely na kliniku. Tak jsem si říkala, že počít v této době je skoro nemožné. Možná proto to pro mě byl takový šok. Jsem po třicítce, už v pětadvaceti letech mi na gynekologii říkali, že je to strašný a kdy budu mít děti, že už je to skoro nemožné, abych otěhotněla. V hlavě jsem měla, že když se to doteď nestalo, tak se to nemůže stát. Tak jsem se spletla,“ svěřila se známá blondýnka ve svém podcastu Nikolásky s úsměvem. S partnerem Adamem otěhotněla po několikaměsíční známosti.

První příznaky těhotenství Nikola poznala pár týdnů po otěhotnění. Nejdřív si myslela, že má zánět močového měchýře, ten to ale nebyl. Doma si tak udělala první těhotenský test, který vyšel pozitivně. Avšak ani testu napoprvé nevěřila, tak si jich udělala celkem osm.

„Doma jsem měla zapomenutý těhotenský levný test, tak jsem si ho pro nějaký klid v duši udělala. Ve třech sekundách jsem měla dvě čárky a nevěřila jsem tomu, tak jsem si objednala další testy a opět se ukázaly dvě čárky. V tu chvíli jsem zpanikařila, začala jsem hystericky brečet, ale nebylo to z nadšení, že je to nejlepší den v životě. Je rozdíl, když těhotenství plánujete a když ne. Přišel na mě prvotní šok a nevěděla jsem, co dělat, tak jsem zavolala ségře,“ svěřila se Nikol zcela otevřeně s tím, že se jí hlavou honila spousta myšlenek.

„Zároveň jsem si říkala, že jsem dítě vždy chtěla, že je to zázrak a nádherná zpráva. Jsem typ člověka, který rád všechno plánuje, což mi dává kontrolu a klid na duši. Najednou přišlo něco tak velkého a já nevěděla, jak s tím naložit. Zároveň jsem se styděla, co to mám za reakci, když jsem chtěla vždy miminko,“ prozradila i s detailem, jak to řekla svému partnerovi. Rozhodně nešlo o žádné velkolepé odhalení, na které si některé ženy potrpí.

„Adam přišel domů s palačinkou v ruce, já rozmazaný make-up, bílá. Stojíme v chodbě a já mu to říkám. Začala jsem brečet. Adam přešel do fáze, že to zvládneme, že je to radostná zpráva. Zachoval se tak, jak je jeho zvykem, což jsou věci, proč ho tak moc miluju. Je zodpovědný, starostlivý, jde z něj hodně mužské energie, takže se cítím v bezpečí. Já jsem od přírody člověk, který snadno panikaří a v tuhle chvíli jsem panikařila,“ podotkla budoucí maminka, která se na svůj uzlíček štěstí již velmi těší.

„Teď je velké těšení a modlení se za to, aby bylo všechno v pořádku,“ dodala se slovy, že v době, kdy panikařila, hledala podcasty a videa s podobnými příběhy. I proto tuhle zpověď sdílela nejen jako vzpomínku pro sebe samou, ale také věří, že by mohla pomoci těm, které takový příběh také provází či provázet bude. ■