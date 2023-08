Lesby ze Zlaté labutě bodují: Alena s Irenou vzbudily ohlas u LGBT komunity i v zahraničí

Svoji lásku musely podnikatelka a prodavačka ze Zlaté labutě zpočátku tajit. TV Nova

Televizní diváci dokonce založili na Facebooku soukromou skupinu Zlatá labuť Alena & Irena, kde oběma postavám fandí, a to i ti ze zahraničí. Jejich láska na konci první série ale zůstala zapovězená. Následující text obsahuje spoiler.

Spolumajitelka obchoďáku je totiž v kleštích nejen kvůli rodině, ale hlavně ji drží v šachu nacistický pohlavár, který postupně přebírá nad Labutí a životy jejího osazenstva moc. Jde o drama, které zejména divačky hodně prožívají a nedočkavě sledují, co se stane se dvěma zamilovanými ženami.

Po shlédnutí aktuálního dílu, kdy mezi Irenou a Alenou, v podání Kristýny Ryšky a Simony Lewandowske, opět propukne vášeň, opět začaly hojně komentovat.

"No, svatbou to u nich neskončí, tak hlavně, aby zůstaly obě živé a zdravé a občas mohly být aspoň na chvíli spolu", "Byla to skvělá scéna, shlédla jsem víckrát a uvidíme, jak to holky zvládnou, držím jim palečky", "Tolik lásky v jedné minutě" nebo "Setkání holek v šatně skvělý, pak opět byla Irena zase svá. Její dva vtipný bonmoty mě donutily se nahlas zasmát", uvedly například.

Na scénu ze šatny obchodního domu, která vyvolává takový ohlas, se podívejte na videu. ■