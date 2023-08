Z Pražského hradu do velkého světa: Toto jsou vítězové prestižní soutěže Elite Model Look

Česko i Slovensko mají novou modelingovou elitu. Super.cz

Španělský sál Pražského hradu přivítal ve středu večer 20 finalistek a finalistů soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2023. Prestižní modelingovou soutěž vyhráli za Českou republiku Filip Kocábek a Aneta Matúšková.

Oba se se světem modelingu teprve seznamují. Této profesi se věnují jen pár týdnů. „Věnuji se tomu asi necelý měsíc. Celé moje okolí mi říkalo, že mám rysy modela, ale vděčím za to hlavně mámě, která mě donutila poslat fotky do agentury,“ svěřil se Super.cz Filip.

„Já se tomu věnuji tři měsíce. Mně to také říkali známí, ať to zkusím, že na to mám výšku. Ale především moji rodiče, kteří mě v tom podporovali,“ dodala k tomu Aneta.

Slovenskou modelingovou elitou roku 2023 byli zvoleni Zuzana Kistyová a Ivo Korčák. Titul získal i Nikita Podovaylenko za Ukrajinu, aby na finále velkolepé soutěže krásy mohl být i zástupce válkou zmítané země.

O nových talentech světového modelingu rozhodovala porota složená z odborníků z oblasti módy, kultury a médií, partnerů projektu a zahraničních modelingových agentů. V porotě zasedli například topmodelka a tvář soutěže Schwarzkopf Elite Model Look SR 2023 Michaela Kociánová (34) či globální ředitelka Elite Model Look Jennifer May Cope a spolumajitel agentur Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány.

„Jsem moc rád, že se nám opět podařilo zorganizovat ve Španělském sále krásný finálový večer Schwarzkopf Elite Model Look pro ČR a SR. Silný potenciál všech finalistů nám jako mateřské agentuře určitě umožní realizaci úspěšných dlouholetých kariér pro tyto mladé lidi,“ uvedl Jány. ■