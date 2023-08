Lidé drsně sepsuli nové soutěžící Love Islandu: Holky jsou umělé, smutné, že jsou tam zase celebrity, reagují

Lidé reagují na účastníky nového Love Islandu. Ani letos nešetřili kritikou. TV Nova

Fanoušci tohoto pořadu již znají novou sestavu mladých a krásných dívek a mužů. I letošní „srdíčka“ prošla castingovým procesem, který trvá několik měsíců.

„Snažíme se, abychom naše uchazeče opravdu dobře poznali, než je pustíme do vily, což znamená, že si postupně i několik hodin povídáme. A co musí uchazeči splňovat? My na to nemáme žádný metr ani šablonu a ani mít nechceme. Různí lidé nás zaujmou z různých důvodů. Ale na první dobrou nás určitě upoutá, když na castingy přijdou komunikativní lidi s dobrou energií,“ popisuje kreativní producentka show Kateřina Zavadová.

Netrvalo dlouho a u fotek soutěžících se objevila spousta reakcí. Ač lidé finalisty ještě nepoznali, v komentářích jim naložili pořádnou sodu. Velkou pozornost sklízí zejména Ráchel, která má na sociálních sítích přes 170 tisíc fanoušků. Uhrančivá rusovláska nedávno promluvila o tom, že měla být terčem domácího násilí, a dokonce znásilnění. I toto ale jako by lidé brali s nadsázkou a Ráchel v komentářích až nevěřícně odsoudili.

„Holka, co byla před čtvrt rokem znásilněna, si jde hledat lásku? Boha, to je komedie,“ uvedl jeden z rýpalů. „Doteď jsem si myslela, že je Ráchel rozumná,“ napsal další.

„Zase tam kvůli sledovanosti dali veřejně známé osobnosti, smutné,“ napsal divák.

„Proč jsou ty holky vždycky jako přes kopírák? A zase, obyčejný člověk nemá šanci, to vybírají podle sledujících, které mají na Instagramu?“ ptá se další.

„Chris utekl ze světa Barbie, ne?“ píše fanoušek s úsměvem. „Jediná Adriana je přírodní, ostatní holky jsou umělý,“ míní další.

Zato bývalí účastníci Love Islandu se na novou sérii těší. A také nové obsazení je mile překvapilo. „Sympošky, držím palce, holky,“ vzkázala Hanka Dědková. „Koukala jsem, že pár holkám je i 27, to je fajn. Těším se na to moc,“ dodala Tamara Vaňousová. ■